الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى

أعمال التطوير بمركز
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم، يرافقه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، واللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

وبدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية، كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد إنشاء مجلس مدينة المحلة، الجديد المكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى، والتي تشهد أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى كما يتم تركيب الانترلوك ب 35 شارع فرعي وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى

أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى
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