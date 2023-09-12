أمطار وتقلبات فى الطقس بالغربية

تعرض عدد من مدن محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لـ سقوط أمطار أقل من متوسطة، مع تقلبات في الطقس على مستوى مراكز المحافظة.

محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار

الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أولًا بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

فى سياق متصل، قام الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور.

بدأت الجولة بتفقد شارع الجيش بداية من مدخل قطور حتى نهاية الشارع عند مضرب الأرز وذلك تمهيدا لبدء إنشاء الأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك، وتركيب بلاعات صرف الأمطار لتكون الشوارع جاهزة في أي وقت أثناء هطول الأمطار، وذلك ضمن خطة التطوير والتجهيزات التي تتم بشوارع المدينة تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.