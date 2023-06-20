حقيقة حدوث تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد ستتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي ستتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي للأرصاد بأن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر حتى الخميس المقبل، متأثرًا بالكتل الهوائية، لافتة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة في الليل، قالت عضو المركز الإعلامي للارصاد إن درجات الحرارة ليلًا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال.