قرارات الرئيس السيسي من بني سويف تحظى بإشادة أبناء الغربية

عبرالمواطنون من محافظة الغربية، عن سعادتهم بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المواطنون أن هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب وأعربوا عن انتظارهم للمزيد من الإجراءات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكان أحد أبرز الأشخاص الذين أعربوا عن رأيهم هو أشرف يونس، معلم خبير بالتربية والتعليم، حيث ظل يشرح لرفقائه مبينًا أن حزمة الحماية الاجتماعية، التي تشمل زيادة المعاشات وتكافل وكرامة، تعكس شعور الرئيس السيسي بأحوال ومعاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مقدمًا شكره للرئيس السيسي على هذه الإجراءات التي تعبر عن حسه تجاه المواطنين.

من جهتها، صرحت علا مبروك، موظفة في قطاع الشباب والرياضة، بأنها تشكر الرئيس السيسي على القرارات الجديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وأن هذه القرارات تساهم في تخفيف المعاناة التي يعانون منها وتعطيهم الأمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشاد حازم جبر، مهندس مدني من الغربية، بقرار الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الرئيس بأحوال الفلاحين، وتعزز الثقة في المستقبل والنهوض بالوطن.

وأوضح أن ذلك يعكس إشارة إيجابية بشأن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي، في مجال الحماية الاجتماعية، وتأكيدًا لأهمية توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من القرارات الهامة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي تشمل:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبي للأفراد إلى 15,000 جنيه سنويًا، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.

تحسين برامج التكافل الاجتماعي وكرامة المواطنين، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.

تلك القرارات حظيت بترحيب وإشادة من المواطنين في الغربية وبني سويف، والذين يرون فيها إرادة حقيقية للرئيس السيسي في تحسين أحوال المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.