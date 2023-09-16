طارق رحمي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الجارية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، بمكتبه بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومديري الشئون المالية والإدارية، مدير الشئون القانونية، مدير مديرية الإسكان.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بـ محافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تم تقديم عرض مفصل حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ووجه المحافظ بضرورة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات المنفذة والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، تمهيدا لدخول هذه المشروعات في الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وعلي صعيد مواز، أكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته رصف الجزء الأخير من شارع سعد زغلول بكفر الزيات، حيث يتم رصف الشارع بالخرسانة العادية سمك ٢٠سم حتى نهاية موقف المحكمة بطول٥٥٠م وعرض متوسط ٦.٥م.

وقد تم رصف الجزء الأول بطول ١٥٠ م بالطبقة الأسفلتية، ورصف باقي الشارع بالخرسانة العادية سمك ٢٠ سم نظرا لطبيعة الشارع وكونه سوق رئيسي للمدينة وتعرضه للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت ولذلك تم رصفه بالخرسانة.