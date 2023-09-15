الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع سعد زغلول بكفر الزيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته رصف الجزء الأخير من شارع سعد زغلول بـ كفر الزيات، حيث يتم رصف الشارع بالخرسانة العادية سمك 20سم حتى نهاية موقف المحكمة بطول 550م وعرض متوسط 6.5م.

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وقد تم رصف الجزء الأول بطول 150م بالطبقة الأسفلتية، ورصف باقي الشارع بالخرسانة العادية سمك 20 سم نظرًا لطبيعة الشارع وكونه سوق رئيسي للمدينة وتعرضه للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت ولذلك تم رصفه بالخرسانة.

وشملت أعمال تطوير الشارع عمل أرصفة متكاملة من الخرسانة العادية المطبوعة لعدم مناسبة بلاط الانترلوك لطبيعة نشاط الشارع.

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ومن جديد، وجه المحافظ بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بأسر منطقة عمارات ابو شاهين، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحيه او تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب بفرصة عمل من الأهالي بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياج كافة طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية.

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وحث رحمي المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتًا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة أصبح ضمن أولويات الجمهورية الجديدة لتوفير سكن كريم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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