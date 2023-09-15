أمين صندوق مركز شباب زفتى: مصر شهدت ثورة طرق عملاقة ما كانت لتحدث لولا السيسى

قالت الدكتورة هنادي عبدالرحمن، أمين صندوق مركز شباب زفتى بالمنوفية، إن ثورة الطرق والمواصلات التي شهدتها مصر في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز قوة مصر وترجيح كفتها في المنافسة العالمية.

وأكدت أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة وأنها تدعمه بقوة منذ بداية فترته الرئاسية، مشددة على استمرار دعمها حتى تحقيق حلم مصر الجديدة وفقًا لرؤية 2030.

ثورة الطرق والمواصلات في عصر السيسي

وأوضحت الدكتورة هنادي عبدالرحمن أن الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر أسهمت بشكل كبير في تسهيل التنقل بين المحافظات وتحسين وسائل النقل العام، ما أدى إلى تحسين حركة البضائع وتطوير الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا النجاح في قطاع النقل والمواصلات يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين والشركات العالمية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها مصر، أكدت الدكتورة هنادي عبدالرحمن أنها تعتبرها تحديات عالمية تواجهها جميع الدول، مثل البطالة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أنه بفضل الله ثم بجهود الرئيس السيسي، ستتجاوز مصر هذه التحديات وستعيش فترة جني الثمار.

ترجيح كفة مصر في المنافسة وتدعم رؤية 2030

وختمت الدكتورة هنادي عبدالرحمن، قائلة: "الخير قادم لمصر بلا محالة، ورؤية 2030 ستحقق رؤية مصر الجديدة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة".

وأكدت أن الرئيس السيسي يستحق دعم الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما قدمه من إنجازات وتحسينات في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الشعب المصري يجب أن يدرك أنه لا يمكن بناء وتطوير البلاد إلا بتكاتف جميع أبنائها والتفافهم حول القيادة الحكيمة.

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الإجراءات والمشاريع لتحسين قطاع النقل والمواصلات في مصر، بما في ذلك إنشاء العديد من الطرق الجديدة وتحديث البنية التحتية لوسائل النقل العام، وتهدف رؤية 2030 إلى تحقيق تنمية شاملة في مصر، من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات.