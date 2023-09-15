الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف تتزين بمشروعات دعم الشباب خلال حكم الرئيس السيسي

ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بلؤلؤة الصعيد «بني سويف» اهتماما كبيرا بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

«الدستور» تستعرض أهم تلك المشروعات والتي شهدتها محافظة بني سويف، خلال الفترة الماضية ومنها مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، حيث يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل 12 محافظة، ويهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

المشروع مقام على مساحة 70 فداناً

فالمشروع المقام داخل المحافظة، على مساحة 70 فدانًا يضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية وهندسية، فضلا عن تفقده مكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مباني خدمية وإدارية، وبنكا، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

يأتي المشروع ضمن مشروع البرنامج الرئاسي الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية، تشمل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية وغيرها، وبلغت تكلفة المجمع 856 مليون و62 ألف جنيه ليعد من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة ويستهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وطرحت المحافظة المجمع لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع 110 وحدات بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة، و82 وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648 متراً.

بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي لؤلؤة الصعيد مجمع الصناعات بياض العرب

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