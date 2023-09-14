الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعفاء أبناء متضررى العاصفة "دانيال" فى ليبيا من المصروفات الدراسية ببنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصلت محافظة بني سويف، تقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظة جراء العاصفة "دانيال" في ليبيا، حيث أسفرت الجهود المتواصلة للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الوزارات والجهات ذات الصلة، عن عدد من أوجه الدعم المتنوعة لأسر الضحايا.

الإعفاء من المصروفات الدراسية

وتقرر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إعفاء أبناء المصريين المتوفين، وكذلك العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا، من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024/2023، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية متمثلة في الزي المدرسي والأدوات الكتابية، بجانب تسهيل الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس، وذلك للتيسير عليهم نظرًا للظروف الطارئة، ضمن إجراءات مستمرة لتخفيف العبء عن كاهل المتضررين من ذوي ضحايا الإعصار في ليبيا.

وأعرب محافظ بني سويف، عن تقديره الكبير لموافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم على هذا الدعم لأسر الضحايا والمتضررين، مثنيًا على جهود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والتحرك العاجل والسريع ضمن فريق عمل متكامل تم تكوينه من الجهاز التنفيذي بالمحافظة؛ للتعامل السريع والداعم مع تداعيات هذا الحادث الأليم الذي فجع الجميع ببني سويف والوطن بأكمله.

دعم أسر الضحايا

يذكر أن الجهود تتواصل في مختلف المناحي لتوفير الدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا، وكان من أهمها زيارة محافظ بني سويف لأسر الضحايا بالسرادق الذي أقامته المحافظة لاستقبال العزاء في الشهداء، وكذلك الحرص على طمأنة الأهالي من خلال الحوار معهم، وأنه يتم التواصل مع الجهات السيادية والوزارات المختصة للبحث عن المفقودين من أبناء المحافظة لا سيما التواصل مع وزارة الهجرة المصرية، التي تشارك بدور كبير في الجانب الدبلوماسي وبالتعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، في إجراءات إجلاء ونقل المتوفين والمصابين وعودتهم إلى أرض الوطن وذويهم.

بالإضافة إلى التواصل الذي كان قد تم مع وزارة التضامن لسرعة إمكانية صرف إعانات استثنائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي للمتضررين، والتي أسفرت عن القرار بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين، و25 ألف جنيه لكل مصاب.

بني سويف ليبيا دانيال قرية الشريف التربية والتعليم

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