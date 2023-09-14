محافظ بنى سويف يواصل متابعة إجراءات إعادة الضحايا والمفقودين جراء إعصار ليبيا

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، استمرار متابعة مستجدات وتداعيات العاصفة "دانيال" التي تعرضت لها ليبيا يوم الإثنين الماضي، ونجمت عنها خسائر مادية وبشرية جسيمة، أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الضحايا من أبناء محافظة بني سويف وفقدان البعض منهم.

متابعة مع الوزارات والجهات المعنية

وأشار محافظ بني سويف إلى متابعته مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تقوم حاليًا بالتنسيق التام للتعرف على حجم وتأثير الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب المصري المتواجدين في ليبيا، لتحري الدقة والتأكد من أسماء وبيانات وأعداد المضارين من الكارثة سواء من استشهدوا أو المفقودين، لافتًا إلى التواصل مع وزارة الهجرة، التي تشارك بدور كبير في الجانب الدبلوماسي، وبالتعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات ووزارات الدولة المصرية، في إجراءات إجلاء ونقل المتوفين والمصابين وعودتهم إلى أرض الوطن وذويهم.

ونوّه المحافظ عن قيام وزارة الهجرة بإتاحة رقم (01222826111) خاص بغرفة عمليات الوزارة على تطبيق الواتس آب، بجانب موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ليتمكن خلاله أهالي وأسر الضحايا والمفقودون من الإعلان والإبلاغ عن أبنائهم وذويهم سواء المتوفين أو من هم في عداد المفقودين، وذلك ليتسنى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية وتفاصيل نقل جثامين الضحايا.

محافظ بني سويف يؤدي واجب العزاء في ضحايا ليبيا

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة عدد من أبناء المحافظة، الذين استشهدوا أثناء عملهم في ليبيا جراء إعصار "دانيال"، حيث أقيم العزاء بسرادق المحافظة بقرية الشريف بمركز ببا.

ونقل محافظ بني سويف مواساة وعزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الضحايا، مؤكدًا على توجيهات بتقديم كل أوجه الدعم لذوي وأسر المتوفين من أبناء المحافظة في ليبيا.

وأكد محافظ بني سويف، خلال حواره مع أسر الضحايا، على أن المحافظة بكل أجهزتها المعنية معهم منذ الساعات الأولى من هذا الحادث الأليم الذي أفجع الجميع، وأنه أصدر تكليفاته للتنفيذيين المعنيين بالتواجد المستمر لمتابعة المستجدات.

وطمأن محافظ بني سويف الأهالي من ذوي الضحايا أنه كلَّف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتوفير أتوبيسات لنقل الأهالي، وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخراج شهادات الوفاة، لسرعة استيفاء الأوراق المطلوبة لصرف الإعانات الاستثنائية المقررة.