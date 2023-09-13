الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيابًة عن الرئيس.. محافظ بنى سويف يؤدى واجب العزاء فى ضحايا ليبيا (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،  بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء واجب العزاء في وفاة عدد من أبناء  المحافظة، الذين  استشهدوا  أثناء عملهم في ليبيا جراء  إعصار “دانيال”، حيث أقيم العزاء بسرادق المحافظة بقرية الشريف بمركز ببا.

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ونقل محافظ بني سويف، مواساة وعزاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الضحايا، مؤكدا على توجيهات بتقديم كافة أوجه الدعم لذوي وأسر المتوفين من أبناء المحافظة  في ليبيا.

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وأكد محافظ بنى سويف، خلال حواره مع أسر الضحايا على أن المحافظة بكل أجهزتها المعنية معهم منذ الساعات الأولى من هذا الحادث الأليم الذي أفجع الجميع، وأنه أصدر تكليفاته للتنفيذيين المعنيين بالتواجد المستمر لمتابعة المستجدات.

وطمأن محافظ بني سويف الأهالي من ذوي الضحايا أنه كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوفير أتوبيسات لنقل الأهالي وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخراج شهادات الوفاة لسرعة استيفاء الأرواق المطلوبة لصرف الإعانات الاستثنائية المقررة.

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وأكد المحافظ استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع الوزارات المعنية والجهات السيادية للاطمئنان على باقي المفقودين من أبناء المحافظة في ليبيا ، قائلا: لن يهدأ لنا بال حتى يتم العثور عليهم ووصولهم لأرض الوطن.

يذكر أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تقرر صرف إعانة استثنائية من وزارة التضامن 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين و25 ألف جنيه لكل مصاب ، حيث كان قد تواصل محافظ بني سويف مع وزيرة التضامن في هذا الشأن، ووجه  مديرية التضامن بني سويف باستمرار الجهود لحين صرف الإعانة لذوي الضحايا.

رافق المحافظ خلال العزاء: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين.

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بني سويف ببا قرية الشريف ليبيا درانة

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