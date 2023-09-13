الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف: نتابع تنفيذ توجيهات الرئيس لتقديم أوجه الدعم لأسر المتوفين

د.محمد هاني غنيم
د.محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

قام د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتنسيق مع د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لاتخاذ ما يلزم لإمكانية صرف إعانات عاجلة واستثنائية لأسر المتوفين من أبناء المحافظة، وكذا التوجيه بتوفير الدعم النفسي للأسر وتوفير كل المتاح في مجال خدمات الحماية الاجتماعية لهم.

أسفرت هذه الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية عن إعلان وزارة التضامن بصرف 100 ألف جنيها لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين و25 ألف جنيها لكل مصاب جراء الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها ليبيا  ، بجانب السعي لتوفير مزيد من أوجه الدعم لأسر المتوفين

وكلف محافظ بني سويف، مديرية التضامن بسرعة التوجه لأماكن وأسر المتوفين والتواجد معهم وبذل قصاري الجهد لتخفيف العبء عن كاهلهم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة  ومؤسسات المجتمع المدني

وأفادت وكيل وزارة التضامن الدكتورة إنجي حسن أنه على الفور تنفيذا لتكليفات المحافظ ومتابعة وزيرة التضامن،  تم التحرك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأماكن أسر المتوفين والتواجد معهم حتى وصول الجثامين، مؤكدة أنه من خلال الرائدات الريفيات تم توجيه الدعم النفسي لأسر المتوفين والمصابين للتخفيف عنهم من أثر الواقعة الأليمة.

وأكدت وكيل الوزارة أنه جاري اعداد كشوف موثقة بأسر المتوفين والمصابين وبحث حالاتهم الاجتماعية ورفع تقرير بها للوزارة والمحافظة واتخاذ ما يلزم حيالها وتقديم أوجه الدعم المختلفة منها صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا توفير الدعم الممكن للمرأة المعيلة والحالات الأولى بالرعاية.

بني سويف الشريف ببا ليبيا دانيال

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