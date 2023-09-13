محافظ بنى سويف ينعى أبناء المحافظة ضمن ضحايا العاصفة "دانيال" فى ليبيا

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الضحايا من المحافظة، الذين استشهدوا جراء فيضانات ليبيا إعصار "دانيال" أثناء عملهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وتقدّم محافظ بني سويف، بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة، وأن يمن المولى عز وجل على المصابين بعاجل الشفاء.

رئيس جامعة بنى سويف يعزى الأهالى

من جهته، قدم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بخالص العزاء لأهالي ضحايا قرية الشريف مركز ببا بمحافظة بني سويف الذين وافتهم المنية بالعاصفة المدمرة بدولة ليبيا، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووصلت جثامين شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، في مشهد مهيب بعد أن راحوا ضحايا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال" الذي اجتاح الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

وأدى أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكل السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

من جهته؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعبًا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.