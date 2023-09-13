الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببني سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

القرية
القرية

وصلت جثامين شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، في مشهد مهيب بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال" الذي اجتاح الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

ومن المقرر أن يؤدي أهالي القرية والقرى المجاورة، صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي، أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكلف السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

من جهته؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

بني سويف قرية الشريف ليبيا إعصار دانيال مركز ببا سيارات الإسعاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

صياد من بنى سويف يشيد بمبادرات الرئيس السيسى: "طوّرت قريتنا" (فيديو)

مواطن ببنى سويف: طفرة كبيرة بقريتنا فى عهد الرئيس السيسى (فيديو)

قافلة "قطار الخير" لتحالف العمل الأهلى تصل محطة بنى سويف (فيديو)

افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم الممول من الوكالة الألمانية "GIZ" ببني سويف

وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف يفتتحان معرض "أيادي مصر"

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية فى مستهل زيارته للمحافظة

محافظ بني سويف يناقش مع وفد "التنمية المحلية" آليات دعم المهمة الاستشارية

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

"الأرصاد" تكشف مدى تأثير إعصار دانيال على البلاد لليوم الثالث

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

بوتين يلتقى زعيم كوريا الشمالية فى قاعدة مطار فوستوتشنى الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟