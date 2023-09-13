وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببني سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

وصلت جثامين شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف، في مشهد مهيب بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار "دانيال" الذي اجتاح الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

ومن المقرر أن يؤدي أهالي القرية والقرى المجاورة، صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لدفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي، أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكلف السبل والوسائل، متقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا.

من جهته؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعباً للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تم إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا.