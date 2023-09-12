الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة "قطار الخير" لتحالف العمل الأهلي تصل محطة بني سويف (فيديو)

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، قافلة المواد الغذائية والمساعدات ضمن فعاليات مبادرة" قطار خير التحالف"التي تنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

القافلة

12 مؤسسة وجمعية تشارك بالقافلة المجتمعية 

شارك في القافلة 12 مؤسسة وجمعية (مؤسسة مصر الخير، جمعية مسجد مصطفى محمود،مؤسسة أبو العينين،أبوهشيمة الخير، مؤسسة العربي، مؤسسة الجارحي، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة صناع الحياة، جمعية رسالة، مؤسسة حياة كريمة).

 

 

محافظ بني سويف

جاء ذلك بحضور كل من  بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة بني سويف، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة  والشباب المتطوعين وممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة واعضاء  ومنسقى حياة كريمة وشباب المجلس الاستشاري ومبادرة بني سويف بشبابها.

 

محافظ بني سويف يتفقد القافلة

وتفقد محافظ بنى سويف القافلة التي تتكون من 19شاحنة "تريلا" محملة بكميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية وجبات جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات، جواكت مدرسية، ألحفة فايبر، حلوى المولد، لعب أطفال، شنط صحية للأطفال، قطع ملابس، كراسي متحركة ،نظارات طبية وغيرها من المساعدات، وتم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة كورنيش النيل؛ تمهيدا لتوزيعها على آلاف الأسر من الفئات الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.

وفي سياق آخر، تابع محافظ بني سويف سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

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بني سويف محافظ بني سويف التحالف الوطني جمعية الأورمان قطار الخير

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