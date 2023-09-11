الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم الممول من الوكالة الألمانية "GIZ" ببني سويف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ في افتتاح وحدة تجهيز البصل والثوم بالجمعية الزراعية بإبشنا، ضمن مشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

بحضور كلٍ من المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومیریام فیرناندو مدير المشروع، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وأسماء مجدي نائب رئيس مدينة بني سويف وعدد من المصدرين وبعض من مسؤولي التعاون الدولي الألماني وفريق مشروع الابتكار الزراعي. 

الوحدة ضمن 6 وحدات ينفذها مشروع الابتكار الزراعي                         

وأشاد نائب المحافظ بالوحدة التي تم تنفيذها ضمن 6 وحدات ينفذها مشروع الابتكار الزراعي بالتعاون مع قطاعي الزراعة والتضامن الاجتماعي وتضم (وحدة تجفيف النباتات الطبية والعطرية، وحدة لتحجيم البصل والثوم لجمعية قاي التعاونية الزراعية، المدارس الحقلية لتدريب المزارعين على كافة الممارسات الزراعية الجيدة، وتأهيل عدد من الجمعيات في بني سويف للحصول علي "شهادة الجودة الجلوبال جاب" وغيرها من المشروعات بالقطاعين.

المشروع يهدف لتحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية

وأشار نائب محافظ بنى سويف إلى أن الهدف من المشروع هو تحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية لتلك المحاصيل والارتقاء بجودتها، مما يسهم في زيادة دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقا لمتطلبات السوق من ناحية السلامة وجودة الغذاء، فضلا عن التسويق المشترك لصغار المنتجين من خلال الرابطات الزراعية المحلية.

وأكد نائب المحافظ على أهمية المشروع ، والذي يتسق مع الاستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها القطاع الزراعي ،خاصة وأنه يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة الجمعيات الزراعية والأهلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يغطى مختلف نقاط التطوير في الجمعيات ويفي بالاحتياجات التدريبية للنواحي الادارية والمالية.

وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المحافظة والمشروع الذي تموله الهيئة الألمانية، في مجال التصنيع الزراعي للنباتات الطبية والعطرية من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية وحصلت فيها المحافظة على موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بني سويف نائب المحافظ قرية ابشنا مديرية الزراعة البصل والثوم

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