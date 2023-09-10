الوحدات المحلية تنفذ 90 حالة تعدٍ بقرى ومراكز بنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

السكرتير العام يشرف على إزالة التعديات



أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة، للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

إزالة 91 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة

حيث تمت إزالة 91 حالة ، وذلك بواقع (89 حالة زراعة، 2 حالة أملاك دولة)، تضمنت 19 حالة تعدٍ بمركز بني سويف، 15 حالة تعدٍ بمركز ناصر، 10 حالات تعدٍ بمركز الواسطى، 31 حالة تعدٍ بمركز سمسطا، و13 حالة تعدٍ بمركز ببا، وحالة واحدة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 13 طن أسمنت، و4 خلاطات، وأخشاب تسليح لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد، على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة، بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.