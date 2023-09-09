إزالة ورفع 48 حالة إشغال متنوعة بطريق ديمو ببني سويف

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

إزالة ورفع 48 حالة إشغال متنوعة

أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد على حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق دمو بنطاق مركز ناصر والتي أسفرت عن عن إزالة ورفع 48 حالة إشغال متنوعة، تنوعت ما بين أكشاك مخالفة وعشش وكافيهات ومقاهي بدون ترخيص وعربات متنقلة وغيرها من الإشغالات وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.

ورافق السكرتير العام المساعد أثناء الحملة كل من على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ماجد رمضان نائب رئيس المدينة، النقيب أحمد عبدالمنعم، شرطة المرافق ومسؤولى الإشغالات وقسم الكهرباء والمرافق والرخص والنظافة والبيئة ورؤساء المجالس القروية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات فى المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظًا على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وأشرف اللواء سامي علام، على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

إزالة 107 حالة تعدٍ

وتم إزالة 107 حالات، وذلك بواقع (96 حالة زراعة +11 حالات أملاك دولة)، تضمنت 18 حالات تعد بمركز بني سويف، 20 حالات تعد بمركز ناصر، 19 حالة تعدٍ بمركز الواسطى، 25 حالات تعد بمركز سمسطا، و9 حالات تعدٍ بمركز ببا، و14 حالة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 24 طن أسمنت، و11 خلاطًا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.