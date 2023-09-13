الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فوزي سكوتي: السيسي أنقذ مصر وأعادنا إلى الطريق الصحيح

فوزي سكوتي
فوزي سكوتي

أكد الكابتن فوزي سكوتي، نجم منتخب مصر والأهلي السابق إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع وبمساندة ودعم الشعب المصري إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأقام مشروعات قومية وتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق إنجازات مهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشاد نجم الأهلي الأسبق بدور الرئيس السيسي في إعادة بناء مصر وحمايتها من تهديدات الإرهاب، داعيًا الشعب المصري إلى الوعي والتفكير بعناية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتأييد الجماعي للرئيس السيسي.

سكوتي: السيسي أنقذ مصر من الإرهاب ويستحق دعم الشعب في الانتخابات القادمة

وأكد أنه بحكم عمله السابق كلواء شرطة وخبير أمني، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب وأعاد بنائها من جديد، وعلي الشعب ان يكون واعيًا ويخرج من جديد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنتخابات الرئاسة القادمة.

وشدد سكوتي، لـ"الدستور" على أهمية تقدير الجهود التي بذلها الرئيس السيسي لإعادة بناء مصر وتعزيز استقرارها، وأوضح أنه بفضل الله ثم قيادة السيسي، تمكنت مصر من تجاوز صعوبات عديدة وتحديات خطيرة، وأصبحت اليوم دولة قوية ومستقرة.

أضاف سكوتي أن الرئيس السيسي يستحق دعم الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما قدمه من إنجازات وتحسينات في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الشعب المصري يجب أن يدرك أنه لا يمكن بناء وتطوير البلاد إلا بتكاتف جميع أبنائها وإلتفافهم حول القيادة الحكيمة.

وذكر سكوتي أن زيارته لأكاديمية النادي الأهلي بـ مركز شباب زفتي، تأتي في إطار دعمه المستمر للرياضة والشباب في مصر واستمراره في دعم القضايا الوطنية المهمة وعلى رأسها ترشح الرئيس السيسي لفترة ولاية جديدة، مؤكدًا علي التأثير الذي يمتلكه الرئيس السيسي على عدد كبير من الشعب المصري.

سكوتي السيسي أنقذ مصر من وأعادنا علي الطريق الصحيح نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي إجراءات الإصلاح الاقتصادي مركز شباب زفتي الشعب المصري الانتخابات الرئاسية القادمة

مواد متعلقة

القبض على أصحاب 3 مخابز استولوا على الدقيق المدعم بالغربية

102 مخالفة تموينية فى حملة رقابية مكثفة بالغربية

غرس 185 شجرة مثمرة وزينة بشوارع قرى كفر الزيات في الغربية

رفع 188 طنًا من القمامة والتراكمات فى مركز ومدينة السنطة

مواطن يشيد بإنجازات "حياة كريمة" بقرى الغربية: أحدثت طفرة غير مسبوقة (فيديو)

قافلة علاجية ومعرض ملابس دعما لغير القادرين في قرى ومراكز الغربية

أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية

وكيل "تعليم الغربية" يتابع استعدادات مدارس إدارة بسيون للعام الدراسى الجديد

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

أحد أبناء مطروح: تعرفت على جثمان ابن عمى من صفحات ليبية والوضع هناك كارثى

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟