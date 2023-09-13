فوزي سكوتي: السيسي أنقذ مصر وأعادنا إلى الطريق الصحيح

أكد الكابتن فوزي سكوتي، نجم منتخب مصر والأهلي السابق إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع وبمساندة ودعم الشعب المصري إعادة بناء مصر والنهوض بالاقتصاد المصري بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأقام مشروعات قومية وتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق إنجازات مهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشاد نجم الأهلي الأسبق بدور الرئيس السيسي في إعادة بناء مصر وحمايتها من تهديدات الإرهاب، داعيًا الشعب المصري إلى الوعي والتفكير بعناية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتأييد الجماعي للرئيس السيسي.

سكوتي: السيسي أنقذ مصر من الإرهاب ويستحق دعم الشعب في الانتخابات القادمة

وأكد أنه بحكم عمله السابق كلواء شرطة وخبير أمني، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب وأعاد بنائها من جديد، وعلي الشعب ان يكون واعيًا ويخرج من جديد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنتخابات الرئاسة القادمة.

وشدد سكوتي، لـ"الدستور" على أهمية تقدير الجهود التي بذلها الرئيس السيسي لإعادة بناء مصر وتعزيز استقرارها، وأوضح أنه بفضل الله ثم قيادة السيسي، تمكنت مصر من تجاوز صعوبات عديدة وتحديات خطيرة، وأصبحت اليوم دولة قوية ومستقرة.

أضاف سكوتي أن الرئيس السيسي يستحق دعم الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لما قدمه من إنجازات وتحسينات في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الشعب المصري يجب أن يدرك أنه لا يمكن بناء وتطوير البلاد إلا بتكاتف جميع أبنائها وإلتفافهم حول القيادة الحكيمة.

وذكر سكوتي أن زيارته لأكاديمية النادي الأهلي بـ مركز شباب زفتي، تأتي في إطار دعمه المستمر للرياضة والشباب في مصر واستمراره في دعم القضايا الوطنية المهمة وعلى رأسها ترشح الرئيس السيسي لفترة ولاية جديدة، مؤكدًا علي التأثير الذي يمتلكه الرئيس السيسي على عدد كبير من الشعب المصري.