جامعة طنطا تحصد 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و7 برونزية فى المسابقات الفردية والجماعية

شاركت جامعة طنطا، في أسبوع شباب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الـ13، المنعقد بجامعة حلوان خلال الفترة من 8 / 9/ 2023 وحتى 14/ 9/ 2023، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحصدت الجامعة 15 ميدالية في مختلف الأنشطة والمسابقات، شملت ٥ ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

وقدم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يأتي نتاجًا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لإنتاج جهد إيجابي من خلال حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة لدروها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، مشيدًا بأداء الطلاب وتحقيقهم نتائج متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه حرص على الوجود في الفعاليات الافتتاحية بالنيابة عن رئيس الجامعة لتحفيز الوفد المشارك والذي ضم 120 طالبًا وطالبة يمثلون الأنشطة الطلابية المختلفة برئاسة الدكتور مجدى وكوك والإشراف محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وعدد 40 من هيئة الإشراف والتدريب.

جوائز الجامعة

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن وفد الجامعة حقق العديد من الجوائز والكؤوس والميدليات المختلفة شملت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في الشعر العامية، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في القصة القصيرة، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى مجلة الحائط، وكأس المركز الثالث وبرونزوية دوري المعلومات، في النشاط الثقافي والأدبي، أما في النشاط الرياضي، فقد حصدت الجامعة كأس المركز الثانى والميدالية الفضية في تنس الطاولة زوجى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية تنس الطاولة فردي طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية ألعاب القوى 200 م عدو، والمركز الرابع في كرة اليد طلبة، وفي النشاط الفنى، حصد الطلاب كأس المركز الثاني والميدالية الفضية لفريق كورال الجامعة، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية لفريق موسيقى الجامعة.

وفي الفن التشكيلي والرسم، حصلت الجامعة على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في التصوير الضوئي، وكأس المركز الثاني والميدالية الفضية فى الرسم الملون، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الجرافيك، وكأس المركز الثالث الميدالية البرونزية في لأشغال الفنية، أما في نشاط الجوالة حصد الطلاب كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع المجالات (٨ مجالات داخل النشاط)، والنشاط العلمى حققت الجامعة الميدالية البرونزية فى المعرض العلمى (المشروعات الصغيرة)، وأخيرًا في النشاط الاجتماعي حصدت الجامعة كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الشطرنج، والمركز الرابع في مسابقة الطالبة المثالية.