الحكومة: 480 فرعًا لمعارض "أهلاً مدارس" على مستوى الجمهورية

أعلن د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إقامة 480 معرضًا لـ"أهلاً مدارس" على مستوى الجمهورية منها 58 معرضًا رئيسيًا، لافتًا

إلى أن المعرض الرئيسى فى مدينة نصر يضمن أكثر من 170 عارضًا كل عام بمستوى جودة منتجات “أهلاً مدارس”، مؤكدا أن تخفيضات المعرض الرئيسى تترواح ما بين 20 - 50%.

جاء ذلك على هامش افتتاح د.مصطفى مدبولي، يرافقه د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مساء الخميس، معرض أهلاً مدارس" الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة.