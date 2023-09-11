الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل جامعة طنطا الطبية تصل إلى شمال سيناء لدعم "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق قافلة طبية إلى محافظة شمال سيناء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمحافظة، موضحا أن القافلة تبدأ غدًا فى تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للمواطنين، وتستمر على مدار يومين.

وقال الدكتورمحمود ذكي، إن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف العلاج بالمجان؛ لتحقيق جودة الحياة للمواطنين وفقا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

إطلاق ٢٤ قافلة لـ خدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات الحدودية

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه القافلة هي الرابعة والعشرين من قوافل الجامعة الطبية التى يتم إطلاقها خارج محافظة الغربية لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات الحدودية، مشيراً إلى حرصه على لقاء الفريق الطبي المشارك بالقافلة قبل سفرها ووجه بتقديم الرعاية الطبية بأعلى جودة للمرضى فى شمال سيناء وصرف الدواء اللازم للحالات.

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