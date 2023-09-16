السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش استعدادات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

طارق رحمي
طارق رحمي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة رؤية واستعدادات محافظة الغربية للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد والعيد القومي للمحافظة.

ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم،  أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد عبد الغني الهيئة العامة لتعليم الكبار، محمد سعفان مدير الشباب بمديرية الشباب والرياضة، أميرة أحمد المجلس القومي للمرأة، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

وأوضح المحافظ أن الغربية اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد وان هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياء لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

حصر كافة الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بحصر كافة الأنشطة التي ستقوم بتنفيذها خلال احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي.

وأكد رحمي أن احتفالات الغربية هذا العام ستكون مليئة بالمفاجآت وستدخل السرور على أهل المحافظة بالكامل.

محافظ الغربية نصر أكتوبر العيد القومي للمحافظة احتفالات الغربية أحمد عطا نائب المحافظ

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