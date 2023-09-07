محافظة الغربية تتكفّل بسداد المصروفات الدراسية لـ14 طالبًا

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، 14 أسرة من أبناء محافظة الغربية، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم التي عرضت عليه، عقب لقائهم خلال فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في قرى المرحلة الثانية لحياة كريمة، ولعمال الشركة المالية وشركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

رحمى: تقديم المساعدات حق ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم

وأعرب محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمى، عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرًا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم، والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وشهد اللقاء مشاهد من الفرحة والبهجة بعد دفع المصروفات وتوفير المستلزمات الدراسية لـ14 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية.

الدولة مهتمة بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء

وأكد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكل الطرق الممكنة، وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي.

وأشار إلى حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة، للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم، وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.