مواطن: السيسي حوّل نهطاي إلى مدينة متقدمة بفضل حياة كريمة (فيديو)

أكد أحمد نصر، أحد اهالي قرية نهطاي، أن الرئيس السيسي يعتبر رجل المرحلة القادمة والقوة الدافعة لبناء مستقبل مصر الذي نسعى جميعًا لتحقيقه، حيث تشهد قرية نهطاي، التابعة لـ مركز زفتي، بمحافظة الغربية تحوّلًا ملحوظًا يعكس التقدم والتطور الذي تحقق في إطار مشروع حياة كريمة.

وأعرب نصر، أحد سكان القرية عن إعجابه الكبير بالتحسينات التي تمت في المنطقة، ووصفها بأنها تفوقت حتى على بعض المدن، موضحًا التطورات التي شهدتها القرية والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها، مؤكدًا ان ذلك تحت إشراف وتوجيه ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرًا مشروع حياة كريمة في قرية نهطاي استثمارًا هائلاً في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد أثمرت هذه الجهود عن إنشاء وحدات متعددة تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للسكان.

أضاف نصر تم إنشاء وحدة الإسعاف لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للوحدة القروية، وبفضل هذه الوحدة، أصبحت الخدمات الطبية الملائمة متاحة على مدار الساعة، مما يساهم في حماية صحة وسلامة الأهالي.

إضافة إلى ذلك، تم إنشاء وحدة مطافئ مجهزة بأحدث التقنيات للتعامل مع الحرائق، وتعد هذه الوحدة أحد العوامل الرئيسية في تعزيز السلامة والأمان في القرية، حيث تتمتع بالقدرة على التصدي لأي حالة طارئة تتعلق بالحرائق بكفاءة عالية.

وفي إطار توفير الرعاية الصحية الأسرية، تم إنشاء وحدة طب الأسرة التي تستهدف تقديم خدمات صحية شاملة للأفراد والأسر في المنطقة، وتشمل هذه الخدمات الاستشارات الطبية والفحوصات الروتينية والتوعية الصحية، مما يساهم في تحسين الرعاية الصحية العامة للمجتمع المحلي.

إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ وحدة تنمية المجتمع التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب. وتشمل مبادرات المشروع العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية التي تساعد الشباب على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتوظيف وريادة الأعمال.

وفي إطار تحسين البنية التحتية، تم تحديث محطة مياه الشرب في القرية بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية وتحسين جودة المياه المتوفرة للسكان. كما تم تطوير محطة معالجة الصرف الصحي لتلبية احتياجات القرية المتزايدة وتحسين جودة البيئة المحيطة.

وبفضل هذه المشاريع والتحسينات التي تمت في قرية نهطاي، أصبحت القرية تعكس الرؤية الطموحة للحكومة المصرية في إطار تحقيق حياة كريمة للمواطنين. وتعد هذه الجهود الضخمة جزءًا من رؤية الرئيس السيسي لبناء مستقبل مصر الأفضل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكمل نصر، وفي ظل التحديات التي تواجه العالم، يظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملتزم بتنفيذ مشروع حياة كريمة وتحقيق التطور والتقدم في جميع أنحاء البلاد، وتشهد قرية نهطاي تحوّلًا حقيقيًا وتطورًا ملحوظًا، وتعكس هذه التحسينات التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للجميع.

وشدد على أهمية استمرار هذا المشروع الضخم والعملاق لتحقيق تأثير إيجابي يعود بالنفع على المواطن المصري وتحقيق حياة كريمة المنشودة للشعب المصري، والتي وعد بها الرئيس منذ اليوم الأول لترشحه لرئاسة مصر.

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي

قرية نهطاي