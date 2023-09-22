حماة الوطن يطلق مؤتمرًا لدعم ترشح السيسى فى سوهاج غدًا

يطلق، غدا السبت، حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من محافظة سوهاج مركز ومدينة البلينا بمشاركة وفد من قيادات الحزب يضم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات النوعية بالأمانة المركزية بالحزب.

لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية والنوعية في عدد من القرى والنجوع والمراكز والأقسام والمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

للوصول إلى قاعدة عريضة من المواطنين

إن حزب حماة الوطن حريص كحزب داعم ومؤيد لترشيح الرئيس السيسي للوصول للقاعدة العريضة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت علي أرض الواقع في مختلف المجالات وبكافة المحافظات لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية من أجل الوطن والمواطن.

يذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

كان حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية قد عقد مؤتمرًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، أسعد بأن أكون بينكم اليوم ممثلًا عن حزب حماة الوطن حزب كل المصريين وكلي سعادة وأنا أشاهد هذا الجمع الغفير الذي وان دل فإنما يدل على وعي أبناء الإسكندرية وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة حفاظًا على أمن واستقرار مصر.