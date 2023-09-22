الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن يطلق مؤتمرًا لدعم ترشح السيسى فى سوهاج غدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يطلق، غدا السبت، حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من محافظة سوهاج مركز ومدينة البلينا بمشاركة وفد من قيادات الحزب يضم اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وبحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات النوعية بالأمانة المركزية بالحزب.

لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

يأتي هذا المؤتمر في إطار خطة الحزب لإقامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية والنوعية في عدد من القرى والنجوع والمراكز والأقسام والمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

txt

"مصر القومى": خطة لحشد الدعم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

txt

حزب المؤتمر: "الوطنية للانتخابات" ردت على حملات التشكيك فى نزاهة الانتخابات

للوصول إلى قاعدة عريضة من المواطنين

إن حزب حماة الوطن حريص كحزب داعم ومؤيد لترشيح الرئيس السيسي للوصول للقاعدة العريضة من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب من أجل تعريفهم بالإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت علي أرض الواقع في مختلف المجالات وبكافة المحافظات لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية من أجل الوطن والمواطن.

يذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء وإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

كان حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية قد عقد مؤتمرًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، أسعد بأن أكون بينكم اليوم ممثلًا عن حزب حماة الوطن حزب كل المصريين وكلي سعادة وأنا أشاهد هذا الجمع الغفير الذي وان دل فإنما يدل على وعي أبناء الإسكندرية وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة حفاظًا على أمن واستقرار مصر.

السبت حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي تأييد الرئيس السيسي محافظة سوهاج للترشح لفترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

"مصر القومى": خطة لحشد الدعم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

"حماة الوطن" بالجيزة يعد خطة تنظيمية استعدادا للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

وفاة الفنان التشكيلى عزالدين نجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة