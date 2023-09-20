الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب المؤتمر: "الوطنية للانتخابات" ردت على حملات التشكيك فى نزاهة الانتخابات

الدكتور مجدي مرشد
الدكتور مجدي مرشد

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب حزب المؤتمر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت للناس دورها بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وأنها هيئة مستقلة منذ نشأتها على مسافة واحدة مع كل المرشحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الصورة كان لا بد أن تنتقل لكل مواطن لا سيما مع وجود حملات للتشكيك في نزاهة الانتخابات وأنها قد لا تكون نزيهة، وبالتالي هذا رد واضح على هذه الادعاءات قبل فتح باب الترشح، مؤكدًا أنها تعتبر بداية تمهيدية توضيحية ورسالة طمأنينة لكل مواطن مصري أن ينزل يختار مرشحه، ويشارك في تقرير مصير بلده.

الحوار الوطني أحيا الأحزاب السياسية

وتابع أن الدعوة التي قدمها الرئيس السيسي لإقامة الحوار الوطني بمختلف الأحزاب السياسية أحيت الحياة لأحزاب لأن بعضها كان في حالة انتظار، وهذه المرة الأحزاب تحركت مركزيًا أو في الأقاليم، وسيمتد هذا الحراك للاستحقاق السياسي الأول وهو الانتخابات الرئاسية.

حزب المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وجود حملات للتشكيك الانتخابات فتح باب الترشح الحوار الوطنى

مواد متعلقة

برلمانية: الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة

"حزب المصريين": محاولات التشكيك في مصداقية الهيئة الوطنية للانتخابات "إفلاس سياسي"

"إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات

"الأشموني" يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يلتقى نظيره الإيرانى بمقر بعثة مصر فى الأمم المتحدة (صور)

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

"عن قرب" يكشف سبب وجود مستشفى ميدانى عسكرى مصرى فى بيروت وهدفها

غوايش وسلسلة وحلق.. جار الحجة زغلولة خطف روحها طمعًا فى مصوغاتها

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟