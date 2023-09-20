حزب المؤتمر: "الوطنية للانتخابات" ردت على حملات التشكيك فى نزاهة الانتخابات

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب حزب المؤتمر، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت للناس دورها بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وأنها هيئة مستقلة منذ نشأتها على مسافة واحدة مع كل المرشحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الصورة كان لا بد أن تنتقل لكل مواطن لا سيما مع وجود حملات للتشكيك في نزاهة الانتخابات وأنها قد لا تكون نزيهة، وبالتالي هذا رد واضح على هذه الادعاءات قبل فتح باب الترشح، مؤكدًا أنها تعتبر بداية تمهيدية توضيحية ورسالة طمأنينة لكل مواطن مصري أن ينزل يختار مرشحه، ويشارك في تقرير مصير بلده.

الحوار الوطني أحيا الأحزاب السياسية

وتابع أن الدعوة التي قدمها الرئيس السيسي لإقامة الحوار الوطني بمختلف الأحزاب السياسية أحيت الحياة لأحزاب لأن بعضها كان في حالة انتظار، وهذه المرة الأحزاب تحركت مركزيًا أو في الأقاليم، وسيمتد هذا الحراك للاستحقاق السياسي الأول وهو الانتخابات الرئاسية.