الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام شيحة: "الوطنية للانتخابات" حريصة على عدم نشر أخبار مغلوطة عن الانتخابات

عصام شيحة
عصام شيحة

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على عدم نشر أخبار مغلوطة تخص العملية الانتخابية، وأنها ستتصدى بكل قوة بالقانون لأي أخبار تُنشر عنها.

وأضاف شيحة خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن استطلاعات الرأي أثناء العملية الانتخابية لا تجوز إلا بموافقة الهيئة، مؤكدًا أن هناك قوانين مصرية تحكم استطلاعات الرأي.

عصام شيحة: الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت العديد من الخبرات

كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت العديد من الخبرات، مؤكدًا أن الهيئة تمارس سلطاتها بحيادية شديدة وبقوة وفهم أيضًا.

وأوضح أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث عن الحياد الإيجابي لكل مؤسسات الدولة تجاه المرشحين، متابعًا: "مفيش مؤسسة من مؤسسات الدولة تدعم مرشح على حساب مرشح آخر وهذه القواعد العامة الموجودة في كل الدول الديمقراطية".

الوطنية للانتخابات الانتخابات الانتخابات الرئاسية عصام شيحة المجلس القومي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات الحياة اليوم قناة الحياة استطلاعات الرأي

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض تاريخ ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات

أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟