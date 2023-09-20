عصام شيحة: "الوطنية للانتخابات" حريصة على عدم نشر أخبار مغلوطة عن الانتخابات

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على عدم نشر أخبار مغلوطة تخص العملية الانتخابية، وأنها ستتصدى بكل قوة بالقانون لأي أخبار تُنشر عنها.

وأضاف شيحة خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن استطلاعات الرأي أثناء العملية الانتخابية لا تجوز إلا بموافقة الهيئة، مؤكدًا أن هناك قوانين مصرية تحكم استطلاعات الرأي.

عصام شيحة: الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت العديد من الخبرات

كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت العديد من الخبرات، مؤكدًا أن الهيئة تمارس سلطاتها بحيادية شديدة وبقوة وفهم أيضًا.

وأوضح أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات تحدث عن الحياد الإيجابي لكل مؤسسات الدولة تجاه المرشحين، متابعًا: "مفيش مؤسسة من مؤسسات الدولة تدعم مرشح على حساب مرشح آخر وهذه القواعد العامة الموجودة في كل الدول الديمقراطية".