عضو بالتنسيقية: مؤتمر "الوطنية للانتخابات" مهم جدًا واعتمد على المكاشفة

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم كان غاية في الأهمية من خلال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهيئة الوطنية خلال المؤتمر قدمت للمواطنين شرحًا لإجراءات الهيئة استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: "اليوم هو مجرد بداية فقط ويوم 25 سبتمبر سيكون أكثر تأسيسًا؛ لأنه معه إعلان الجداول الانتخابية من فتح باب الترشح وتحديد التواريخ المتعلقة بكل إجراءات العملية الانتخابية".

النائب أحمد مقلد: استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أمر مهم جدًا للمواطنين

وأشار إلى أننا في الموعد الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما تم الإعلان عن أمر مهم في المؤتمر وهو استمرار الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وهذا أمر مهم جدًا لكل المواطنين.

كما أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات دعت المواطنين لممارسة حقهم في عملية الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسي المصري.

وأكد أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات حرص على المكاشفة في كافة الأمور التي تم طرحها من الإعلاميين لرئيس المكتب التنفيذي للهيئة.