برلمانى: فعاليات مؤتمر "الوطنية للانتخابات" بعث برسائل طمأنة

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن فاعليات المؤتمر الصحفى، للهيئة الوطنية للانتخابا، كشف ما تبذله من جهود مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، والتي تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، والذي شهد الإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأى العام على ما أنجزته من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما تضعه من قواعد للانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وهو ما بعث برسائل طمأنة للشعب المصري والقوى السياسية الفاعلة.

الجدول الزمني

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي شمل الإعلان عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، تمهيدا لبدء السباق الرئاسي على أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل، مناشدا كافة القوى السياسية ببدء استعداداتها لحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وعدم التفاعل مع أي دعوات للتشكيك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، لاسيما وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل ما يمنح حالة من الارتياح لدى الشارع المصري.

نزاهة الانتخابات

وأكد "أبوالفتوح"، أهمية ما أعلنته الهيئة في عدم تهاونها مع من يشكك في العملية الانتخابية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مشيدا بما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دور الحوار الوطنى فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية، والتي تتبلور أهميتها في تعظيم روح المشاركة الإيجابية بالحياة السياسية، وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، خاصة أن الحوار الوطني يمثل نافذة مهمة؛ للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار وهو ما يجعل لدى المواطنين رغبة في ممارسة حقهم الدستوري والذي يمثل واجبا وطنيا وضروريا لما تشكله هذه الانتخابات من نقطة محورية في مسار الدولة المصرية وتاريخها.

تمكين ذوي الإعاقة

واعتبر أن الهيئة حريصة على وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة مـن الإدلاء بأصواتهـم فى الاستفتاءات والانتخابات، كما تسعى لتوفير السبل اللازمة في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، وهو ما تجلى في إبرام أكثر من بروتوكول تعاون لصالح ذوي الإعاقة، ولتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم، مثمنا دعوتها للمؤسسات الصحفية الإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن.