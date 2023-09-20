عمار: مؤتمر الوطنية للانتخابات كشف جهودها لخروج انتخابات الرئاسة بالشكل اللائق

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف عن ما تعمل عليه الهيئة من أجل خروج ماراثون الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر ومكانتها بين دول العالم المتحضر وللمصريين، وذلك من خلال توفير كافة التدابير والآليات لضمان الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات، لافتًا إلى أنها عكست الحرص على تحقيق المشاركة الفعالة من جميع فئات الشعب لثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة في إطار من التعددية والتنافسية، إذ تعكف الهيئة على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن.

الهيئة تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة

وأضاف عضو مجلس النواب أن الهيئة تحرص على ضمان حق الجميع في المشاركة من خلال تيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، علاوة على تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرًا لهم، مؤكدًا أن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة، وتوفير الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات، يؤكد ما تسعى إليه الهيئة من عبور بهذا الماراثون الانتخابي إلى بر الأمان وتوفير كل عناصر النجاح له.

ونوه أن عقد الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول آخر مع المجلس القومى لذوى الإعاقة لتوفير لهم الإمكانات، يعكس أهمية مشاركة الجميع في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، والذي يمثل فرصة لخلق مزيد من المساحات المشتركة بين أطياف المجتمع، لافتً إلى أن إشادة الهيئة بدور الحوار الوطنى فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية، يؤكد محورية تلك المنصة الفكرية البارزة في دعم خارطة الإصلاح وما تشكله من فرصة في إرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار عمار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، ومن ثم تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية، يعكس الحرص على منح الجميع فرصًا متساوية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، ليبعث السباق الانتخابي برسالة للعالم أجمع بإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته للبناء والتنمية، والتي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل وسيكون هناك مندوبون للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق.