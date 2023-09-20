"الوطنية للانتخابات": 1085 لجنة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة

كما تم الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بتوفير الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفيات وبروتوكول مع المجلس القومى لذوى الإعاقة لتوفير الأماكن المناسبة لهم وتيسير التصويت عليهم.