«حماة الوطن بالإسكندرية» يدعو الأهالى لدعم وتأييد السيسى لفترة رئاسية جديدة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه يسعد بأن يكون اليوم ممثلا عن حزب حماة الوطن حزب كل المصريين، متابعًا :" وكلي سعادة وأنا أشاهد هذا الجمع الغفير الذي وإن دل فإنما يدل على وعي أبناء الإسكندرية وحرصهم على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة حفاظا على أمن واستقرار مصر".



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دعم الرئيس السيسي

وأكد أنه لم يكن قرار حزب حماة الوطن بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة إلا إيمانا من الحزب على ما قامت به القيادة السياسية اتجاه الوطن فعندما تولى الرئيس سدة الحكم استطاع القضاء على من يحاولون تمزيق الوطن وتقسيمه إلى دويلات.

وأوضح انه انطلاقا من يد تبني ويد تحمل السلاح دخل في معركة لا تقل ضراوة عن معركة مكافحة الإرهاب وهي معركة التنمية فتم إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاجتماعية بمعدلات تسابق الزمن من أجل أن تتبوأ مصرنا العزيزة الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم.

الأزمات الاقتصادية

وأشار الي أن الرئيس السيسي لم ينسي المواطن محدودي الدخل فانشا مظله الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية في الأزمات الاقتصادية وتم ضخ عدة مليارات من الجنيهات وأصبح يستفيد منها الملايين من المواطنين.



وطالب نصير باسمي وباسم كل أعضاء حزب حماه الوطن أدعوكم لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة حفاظا على ما حققته مصر من تنمية على كافة الأصعدة ودعما للأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه الآن حفظ الله مصر من كل سوء.