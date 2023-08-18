الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام "حماة الوطن" يشارك فى اليوم الوطنى لدولة تشاد

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير

شارك النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في العيد الوطني الـ63 لدولة تشاد، بحضور السفير تشوناي حسن، سفير تشاد بالقاهرة.

وقال نصير إن العلاقة بين مصر وتشاد ممتدة وتاريخية باعتبارها من الدول المهمة للأمن القومي المصري.

وأضاف أن هناك تطورا مستمرا في العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، في ظل الأهمية الكبيرة التي تحتلها تشاد في منطقة الساحل الإفريقي ذات الاتصال المباشر بالأمن القومي المصري.

وأكد نصير أن هناك تنسيقا وتعاونا في العديد من المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الإرهاب.

وأوضح أن هناك تعاونا بين الحزب وسفارة تشاد باستيراد اللحوم من المزارع التي أنشأها الحزب بتشاد لتخفيف الآعباء عن كاهل المواطنين.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق نصير اللحوم امين عام حزب حماه الوطن بالقاهرة بمجلس الشيوخ

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