الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر القومى": خطة لحشد الدعم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

روفائيل بولس
روفائيل بولس

أكد المستشار روفائيل بولس تواضروس، رئيس حزب مصر القومي، أن الحزب يعد الآن لتنظيم عدد من اللقاءات المفتوحة، سواء شبابيه أو حزبية على كل المستويات، لحشد الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وأيضا زيادة الوعى الفكرى والثقافى لدى المواطن بأهمية الحفاظ على الوطن والمواطنة ضد أي معتد، وإفشال أي مؤامرات خارجية.

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وأضاف تواضروس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “سوف نعتمد على تقديم أفلام قصيرة ونتائج الإنجازات التى تمت على أرض الواقع مدعومة بالأرقام والإحصاءات الدولية التى تظهر قدرة الدولة على النجاح والتقدم لاكتمال الجمهورية الجديدة”.

إنجازات أحدثت ثورة في مصر
 

‎وقال: «الحديث عن إنجازات الرئيس السيسي لا يكفى أن يكون ورقيا أو كتابياً، فهناك إنجازات أحدثت ثورة في مصر، سواء أكانت علمية أو ثقافية واجتماعية واقتصادية وعسكرية، ولقد كان من أكبر تلك الإنجازات هو تحرير مصر من المحتل الغاصب جماعة الإخوان، وعلى المستوى الشخصي أرى أنه انتصار يعادل انتصار أكتوبر ٧٣ لأنه أكمل تحرير الأرض.

هذا بجانب تطوير المنظومة العسكرية البرية والبحرية والجوية لمواكبة التطورات العسكرية المختلفة لدول الجوار ولمواجهة خريطة العالم المتغيرة، بالإضافة إلى مواجهة الرئيس لكافة الأزمات التي مرت على مصر من حروب وأوبئة وإيجاد حلول لملفات العشوائيات والصحة وتطوير البنية التحتية وتحرير سيناء من الإرهاب الغاشم».

 الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.

وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، معقبا: "مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق".

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