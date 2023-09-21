شاب من القاهرة: شكرًا الرئيس السيسي على كل ما قدمت لمصر (فيديو)

أبدى عدد كبير من أبناء الشعب المصري تأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وتمصثل ذلك في إطلاق العديد من الفعاليات، وكان من بينها تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي فعالية بعنوان “التحالف الوطني لدعم الرئيس السيسي.. يوم في حب مصر”، باستاد جامعة المنوفية،تحت لواء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة”.



وفي السياق، قال أسامة الطهطاوي، شاب في العشرينات من عمره، من محافظة القاهرة، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قدمت الكثير للمواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تقديم خدماتهم للأهالي وتذليل الصعاب والمشكلات التي كانت تعيق حياة المواطنين اليومية، معقبًا: "حياة كريمة قدمت الكثير للقرى النائية".



وجه أسامة الطهطاوي في حديثه لـ"الدستور"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوده العظيم على المشروعات الكبيرة التي قدمها للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق حققت طفرة كبيرة في ربط المدن النائية والمحافظات البعيدة بالقاهرة، مضيفا: " خلال رحلتي من القاهرة للمنوفية رأيت بنفسي التقدم الكبير الذي شهدته شبكة الطرق".

أضاف أنه يأمل أن تستمر جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، موجهًا الشكر للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والرئيس عبدالفتاح السيسي على التطور الكبير الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، قائلًا: "إن شاء الله القادم أفضل بكثير".

إعلان دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وفي ذات السياق، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنوفية اجتماعا تنظيميا لأمانة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك لبحث سبل دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقد الاجتماع تحت رعاية النائب سامر التلاوي، أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، وبدعوة وصابر أبويوسف أمين حزب مستقبل وطن بسرس الليان، وشارك فيه عدد كبير من بينهم النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب عضو لجنتي الصحة والقيم بمجلس النواب.