مواطنون عن إطلاق الرئيس مبادرة التخفيف عن المزارعين: "ترفع العبء عن كاهل الفلاحين"

قرارات الرئيس

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عن بعض القرارات الاقتصادية العاجلة التي أقرها لمساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة ومن بين القرارات، قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، الأمر الذي نشر السعادة بين جموع الفلاحين في كافة محافظات مصر، وخاصًة في محافظة بني سويف.

في هذا الإطار التقت" الدستور" عدد من الفلاحين الذين أشادوا بجهو الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة، وجهده الدؤوب في رفع العبء عن كاهل المواطنين من أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

مزارع: قرارات السيسي تدعم الفلاح بشكل كبير





في هذا السياق، قال أحمد عبدالسلام، مزارع في مركز البدرشين في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، أمر سيكون له تأثير كبير للفلاحين، خاصًة وأن أغلبهم يعانون من تعثرات مادية بسبب ارتفاع الأسعار.



فيما قال محمود إمام، مزارع في مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن قرار الرئيس عبدالفتاح بشأن المزارعين سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الفلاحين، خاصًة وأن أغلبهم عاني من أزمات اقتصادية خلال الفترة الماضية.



وأضاف عادل أحمد، مزارع في مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" أن قرارات السيسي تدعم الفلاح بشكل كبير جدا.









الحشود الشعبية تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة بني سويف



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالي القرية، الذين احتشدوا وحرصوا على الترحيب بالرئيس الذي أجرى حوارا مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء محافظة بني يسوف ومتطوعي حياة كريمة.