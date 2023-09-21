حملات الدعم تتواصل.. مصريون بالخارج: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

يواصل المصريون بالخارج، إعلان تأييدهم ودعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة، مشيرين إلى الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات، منذ توليه حكم البلاد.

رموز الجالية المصرية بفرنسا يدشنون حملة دعم

أعلن عدد من رموز الجالية المصرية البارزين في فرنسا عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر الإعلان عن جدولها الزمني من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 25 سبتمبر الجاري.

كان على رأس المدشنين هذه الحملة صالح فرهود، رئيس الجالية بباريس، وعبدالحميد نقريش، رئيس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بفرنسا، والناشطة البارزة بالعمل المصري العام بفرنسا الدكتورة جيهان جادو والشاعر نشأت الحصري، بالإضافة إلى نسيم كامل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

وقال صالح فرهود إن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في جميع الأراضي الفرنسية علي المشاركة في هذه الانتخابات، وذلك لكي يعلم العالم كله أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر هيبتها ووضعها في مقدمة الدول بنشاطه الهائل ومشروعاته القومية العملاقة.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية المصرية بفرنسا يقفون صفا واحدا خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة المصرية.

ومن جهته؛ قال عبدالحميد نقريش إن أبناء الجالية المصرية في فرنسا يعلمون دقة الموقفين الدولي والمحلي في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ مصر والعالم، ومن هنا فإن الغالبية الساحقة من أبناء الجالية المصرية في فرنسا تدعم بكل قوة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

أما الدكتورة جيهان جادو، فأكدت على الأهمية المطلقة لضرورة ممارسة أبناء الجالية المصرية في فرنسا لحقوقهم الدستورية، وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما ستعمل حملة مواطن لدعم مصر على توعية أبناء الجالية للتمسك وممارسة هذا الحق في ذات الوقت الذي ستعمل فيه الحملة على حشد أكبر عدد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأضاف أن أبناء الجالية المصرية في الخارج عموما، وفي فرنسا خاصة، فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي، ولذلك فهم جميعا يقفون صفا واحدا في ظهر مصر والرئيس.

ومن جانبه، أكد نشأت الحصري على أهمية مشاركة المصريين في فرنسا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لترسيخ الحياة الديمقراطية، خاصة في ظل الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة وهو ما يدفعنا لإعلان دعمنا المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأخيرا قال نسيم كامل إن تدشين حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في فرنسا إنما هو إعلان عن دعم الجالية المصرية في فرنسا للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة يشهد بها الجميع داخل مصر وخارجها.

الجالية المصرية برومانيا تدشن حملة مواطن

ودشن أبناء الجالية المصرية في رومانيا حملة مواطن لدعم مصر، وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" وذلك دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي الدكتور عبدالله مباشر إن الجالية المصرية في رومانيا إحدى أكثر الجاليات المصرية في أوروبا ارتباطا بمصر، لافتًا إلى أن المصريين برومانيا مثلهم مثل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة، هذا الذي يعني دعمهم بكل قوة ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يمتلك من المقومات ما يجعله الأنسب والأجدر على قيادة مصر أكبر دولة في المنطقة وواحدة من أهم الدول على المستوى الدولي.

المصريون بالإمارات يدشنون حملة دعم

أعلن المصريون بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية التي سوف تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني يوم الإثنين القادم 25 من سبتمبر الجاري.

ودشن الحملة كل من المهندس مجدي الألفي والمستشار محمد نويرة والمستشار محمد محمود عبدالرازق.

وقال المهندس مجدي الألفي، أحد رواد العمل العام المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المصريين بالخارج عموما وفي الإمارات، على وجه التحديد، يقفون بكل فئاتهم وطوائفهم صفًا واحدًا مع الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية.



وفي ذات السياق، قال المستشار محمد نويرة: إننا من أجل دعم مصر أطلقنا حملة مواطن لدعم مصر، لافتًا إلى أن أبناء الجالية في دولة الإمارات تدعم بكل قوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها بكل قوة وعزيمة، واستطاع أن يعبر بمصر من أزمات محلية وعالمية يدركها كل من له عينان.

ولفت المستشار محمد محمود عبدالرازق إلى أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات يدركون أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة، ولذلك فإنهم يعلنون دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان، وكذلك لاستكمال المسيرة البناء والتنمية وقيادة البلاد لتحقيق آمال الشعب.