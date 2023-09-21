وكيل "زراعة البحيرة": القطاع يشهد طفرة هائلة فى عهد الرئيس السيسى

قال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن محافظة البحيرة تشهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخها الحديث بفضل اهتمام القيادة السياسية بالمزارع المصري، وفتح مشاريع عملاقة فى كافة ربوع مصر، ومحافظة البحيرة كونها من المحافظات الرائدة فى مجال الزراعة، كما تلقى كل الدعم من من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتي تولي اهتماما كبيرا من خلال متابعاتها الدائمة لكافة مشاريع القطاع الزراعى بالمحافظة.

زمام زراعة محافظة البحيرة

وأكد موفق محمود ساري أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، ويبلغ الزمام الكلى 2.135.035 فدان، عبارة عن 73724 فدان ائتمان زراعى، و198266 فدان إصلاح زراعى، و237065 فدان استصلاح، و962679 فدانا بالنوبارية، ويبلغ الزمام المزروع 1894711 فدانا، وهى: 632494 ائتمان زراعى، و148353 إصلاح زراعي، و164460 استصلاح، و949404 النوبارية، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات "متعددة الأغراض- النوعية" على مستوى المحافظة "ائتمان- إصلاح زراعي- هيئات- النوبارية"، وهى عبارة عن 404 جمعيات محلية و14 جمعية مشتركة وجمعية مركزية و21 جمعية نوعية بالقرية و6 جمعيات نوعية بالمحافظة، بإجمالي 446 جمعية، و138 جمعية محلية و12 مشتركة و1 مركزية بإجمالى 151 جمعية إصلاح زراعي، و23 جمعية محلية تابعة للاستصلاح و50 جمعية محلية و1 مركزية بمديرية النوبارية، ليصبح إجمالى الجمعيات بالبحيرة 620 جمعية.

كما أشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أهم المحاصيل الشتوية بمحافظة البحيرة، حيث تم زراعة 255 ألف فدان قمح، و12.5 ألف فدان فول، و 28 ألف فدان بنجر السكر، وبالنسبة للمحاصيل الصيفية فتم زراعة 318181 فدان أرز، و300 ألف فدان ذرة، و28 ألف فدان قطن، وبالنسبة للفاكهة مساحة 92.3 ألف فدان موالح، و9.7 ألف فدان عنب، و16.5 ألف فدان جوافة، و12.3 ألف فدان نخيل، وبالنسبة للخضر 11.9 ألف فدان فراولة، و57.9 ألف فدان بطاطس، و21.9 ألف فدان فاصوليا، و16.2 ألف فدان طماطم، و29 ألف فدان خرشوف.

مشروعات الثروة الحيوانية بالبحيرة

كما أكد المهندس "موفق سارى" أنه بخصوص الثروة الحيوانية، فإن عدد مزارع الألبان بلغ 225، بطاقة فعلية 247 ألف رأس، والتسمين 217 مزرعة بطاقة 140 ألف رأس، وعدد 3 مزارع أغنام وماعز بطاقة فعلية 308 آلاف رأس، والإنتاج الداجنى عدد مزارع الجدود 1 بطاقة فعلية 89382 طائر، وعدد 51 مزرعة بيض مائدة بطاقة فعلية 2050850، وعدد 14 مزرعة أمهات تسمين بطاقة 700 ألف، و8 مزارع أمهات بياض بطاقة 417 ألف طائر، وبالنسبة للتسمين 2646 مزرعة بطاقة 36.5 مليون، وبالنسبة للثروة السمكية عدد المزارع 670، منها مزارع سمكية 666 مشروعا، وعدد مشروعات المفارخ السمكية 4.

وأفاد "وكيل الوزارة" بأنه يوجد مشروع الرى الحقلى، حيث يهدف المشروع لتغيير نظام ري الأراضي من نظام ري الغمر إلى نظام الري الحقلي بالكهرباء وتغطية جميع المراوي من نظام المكشوف إلى نظام المواسير المغطاة وزيادة الإنتاج للفدان الواحد 20% وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 5% وتوفير السولار حيث ان المساحة المستهدفة بالفدان 162834 ف وما تم تنفيذه 152159 ف ، والجهات المنفذة هى البنك الدولى بعدد محطات 1844 ويستفيد منه 79 ألف منتفع ، والأوبك 783 وينتفع به 33 ألف ، والإيفاد 149 ليستفيد منه 6.5 ألف ، ليصبح الاجمالى 2776 محطة ويستفيد منهم 119 ألف مزارع بطول مواسير 149 ألف ، وتبطين 3الف فدان باجمالى 152 ألف فدان .

وأضاف أيضا قائلا أن مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج "الدلتا الجديدة" ، وهو المشاركة فى أعمال المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى و الصحى المار فى مراكز أبو حمص – كفر الدوار والمنفذ بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك فى تنفيذ المراوى والمصارف الخصوصية بأعمال الدفع النفقى الموجه أسفل المسار ، و المشاركة فى حل جميع المشاكل المتعلقة بأعمال المسار مع المزارعين ، حضور الاجتماعات التى تعقد مع ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومناقشة الإنجازات الخاصة بالأعمال المنفذة فى المسار مع الجهات المختلفة و التى لها أعمال مع المسار على سبيل المثال شركات الكهرباء والمياه وشركات الغاز والاتصالات .

و بخصوص الاراضى والمياه فقد تم تطهير 3024.5 كم مساقى و 1999 كم مصارف لتصبح الجملة 5023.5 كم ، كما تم حل عدد 200 شكوى خاصة بانخفاض منسوب المياه ، و 50 شكوى ترع تحتاج للتطهير ، و100 شكوى خاصة بشكاوى الصرف المكشوف تم حل 97 شكوى منهم ، و 30 شكوى صرف مغطى تم حسم هذه الشكاوى ، أما بخصوص شكاوى الوزارة فقد ورد إلينا عدد 270 شكوى تم حسم 265 شكوى منهم ، وعدد 60 شكوى من المحافظة تم حسم 54 شكوى ، بالإضافة إلى 30 شكوى نيابة تم حسم 25 منهم ، و 30 شكوى بوابه الكترونية .

وأكد " وكيل الوزارة " أنه يوجد لدينا مشروع IFAD ، حيث يتم تطبيق سياسات الصندوق الدولى لتنميه الزراعية (IFAD) ويهدف المشروع إلي تدعيم القدرة التسويقية لصغار المزارعين من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي ونشر المعلومات التسويقية في تبني الزراع للحلول التكنولوجية الملائمة في مجالات الإنتاج الزراعي بما يتماشي مع السوق المحلي والتصدير .

و أفاد المهندس موفق سارى وكيل الوزارة إلى ان ، منظمة الـ GIZ و التى تنفذ مشروعاتها بالتعاون مع البرنامج المصري الألماني لإصلاح إدارة مياه الشرب والصرف وهى منظومة تهدف إلي متابعه مشروعات تطوير الري الحقلي وزيادة ربحية المزارع وعدالة توزيع المياه وتقليل الفاقد منها وتتمثل في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة علي مستوى محافظه البحيرة وربطها بالكارت الذكي للفلاح وتتمثل في تحديث ورسم الزمامات الزراعية للجمعيات وأحواضها ، و إنشاء خريطة اقتصادية زراعية لكل مزارع توضح كافة البيانات الخاصة به علي مستوى الحوض الزراعي بكل جمعية بما في ذلك بياناته العائلية وبيانات الكارت الذكي بتكلفه اقتصادية بسيطة من خلال استخدام برامج مجانية ( جوجل ايرث وجى بي أس) ، و إعداد قاعدة بيانات جغرافية دقيقه لمواقع مشاريع الثروة الحيوانية بالمحافظة ( مزارع دواجن – حظائر ماشيه – مصانع أعلاف – مجازر ........الخ ) ، و دعم متخذي القرار لوضع خطط الاستثمار الزراعي وعمل خطة موسميه دقيقة طبقا للزمام المحدث بكل جمعية

وقال " وكيل الوزارة " بالنسبة لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية ، فقد شاركت مع المحافظة والتموين بالمرور على مراكز ، دمنهور و كوم حمادة وأبو المطامير ، لتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية ومحلات الاتجار فى المبيدات ومشروعات الثروة الحيوانية الخاصة ، حيث تم المرور على 36 جمعية زراعية و 127 محل اتجار فى المبيدات والمخصبات و 104 منشأه ، مشروعات الثروة الحيوانية ، منها محلات الاتجار فى الأعلاف ومراكز تجميع الألبان ومزارع دواجن ومزارع مواشى ومصانع أعلاف ، وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة عدد 997 عبوة مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية وعبوات غير مصرح باستخدامه من قبل وزارة الزراعة ،و 27 شيكارة أسمدة مدعمه و 7200 ك نخالة غير صالحة ، و 400 ك مستخلص بذرة غير صالح و 50 ك مكمل غذائى غير صالح .

وفى متابعة مستمرة لقسمى الرقابة على المبيدات والمخصبات ،بالمديرية ، تم المرور على 1741 محل فى نطاق المحافظة وتم عمل عدد 32 معاينة و استخراج عدد 72 ترخيص بعد استيفاء المستندات ، كما يوجد عدد 20 ترخيص تحت الإصدار ، وتم تحرير عدد 56 محاضر مخالفات بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والإدارات الزراعية والتموين ، كما تم ضبط عدد 2189 عبوة وتم التحفظ عليها بمعرفة إدارات التموين بالمراكز ، كما تم فحص عدد 15 حرز وسحب عينات لعدد 6 وفحص عدد 4 شكوى ، كما تم المرور مع المحافظة على عدد 32 محل مع لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة

اما عن الحملات التى تقوم بها مديرية الزراعة للقضاء على القوارض فقد تم تنفيذ حملات الصيانة الشتوية بواقع حملتين فى شهر يناير وشهر مارس وتم استخدام 139.5 كجم فوسفيد زنك ، و 13950 كجم مادة حاملة ، و 405 كجم طعم اللبيت ، حيث تم معالجة مساحة 196515 فدان ، كما تم تنفيذ حملة شاملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية خلال شهرى مايو ويونيه ، تم استخدام 176 كجم فوسفيد زنك ، و 8800 كجم مادة حاملة ، و 60 كجم طعم اللبيت ، والمساحات المعالجة 176180 فدان ، ويتم حاليا تنفيذ الحملة الشاملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية و التى بدأت من يوم 16 سبتمبر بالإضافة حملة 15 نوفمبر ، ويتم استخدام 169 كجم فوسفيد زنك ، و 16900 مادة حاملة ، و 1214 كجم طعم اللبيت ، والمساحات المستهدف علاجها 274042 فدان ، وبالنسبة للنشاط الارشادى الحقلى فقد تم تنفيذ 178 ندوة بحضور 1624 مزارع و 326 مهندس زراعى باجمالى 1950 متلقى ، حيث تم عمل 356 لقاء حقلى ، وبالنسبة للنشاط الارشادى القروى ، تم تنفيذ 43 ندوة ، 735 قرويات ، و 4 أطباء و 4 ممرضات و 14 مسئولين بالقرية ، لتصبح الجملة 757 ، والزيارات المنزلية 94 زيارة لعدد 356 منزل .

وأشار المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، إلى أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "كارت الفلاح "حيث أنه هو الأداة التي من خلالها يتم تقديم خدمات الدعم للفلاح، وتهدف وزارة الزراعة أن تحل الكروت الجديدة محل الحيازات الورقية ، ويستخدم الكارت في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة وأصبح الكارت هو الأداة الوحيدة التي يتم من خلالها تقديم الدعم للفلاح، وبدونها لن يستطيع الفلاح صرف الدعم الخاص به ،و قامت مديرية الزراعة بتقديم كافة السبل لراحة السادة المزارعين وصول الدعم إلى مستحقيه . وتم خلال الفترة الماضية توزيع أجهزة الPOS وأجهزة التابلت بعدد 574جهاز تابلت ، وعدد 628ماكينة نقاط بيع POS على الجمعيات الزراعية لضمان نجاح المنظومة وسرعة إنجاز الأعمال في أقل وقت ممكن مع الحفاظ على دقة البيانات.

علما بأن محافظة البحيرة هي المحافظة الأولي علي مستوي الجمهورية من حيث المساحات التي تم تسجيلها علي المنظومة بالحصر الموسمي حتي الآن حيث أن عدد الحائزين للأرض الزراعية 527502 ، واجمالى الكروت المطبوعة 336757 وما تم توزيعة 277.688 ، وعدد الكروت ميزة إصدار جديد 57808 وميزة بدل فاقد وتالف 11783 كارت .

وقال وكيل الوزارة " أنه من ضمن المشاريع التى تتم مشروع البرايم ، والذى يهدف المشروع الي تدعيم القدرة التسويقية لصغار المزارعين لزيادة دخل الاسرة الريفية عن طريق تدريب أعضاء الجمعيات الزراعية من رجال وسيدات علي تكوين روابط تسويقية لتسويق منتجاتهم دون الحاجة الي وسطاء مما ينعكس علي زيادة الدخل .

كما يقوم المشروع بتنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل عالية القيمة ( محاصيل الخضر ) وتنفيذ أيام حقل وأيام حصاد لحث المزارعين علي زراعة الأصناف عالية الإنتاج ذات القابلية للتصدير كما يتم تنفيذ ندوات خاصة بمعاملات الحصاد وما بعد الحصاد والمعاملات الزراعية والتي تؤدي للحصول علي منتج ذو جودة تسويقية لينافس في الأسواق المختلفة ، ويستفيد من هذا المشروع عدد 19 جمعية زراعية ونسائية ، و 37 قرية رئيسية و عدد 16 قرية مجاورة مستفيدة باجمالى 53 .

كما توجد مبادرة ازرع لصغار المزارعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة البحيرة ، و التى تهدف إلى دعم صغار المزارعين وتحسين دخلهم وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وذلك بتوفير حوالى 260 ألف شيكارة من تقاوى القمح عالية الجودة تمهيدا لزراعة حوالى 130 ألف فدان ، وأيضا مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً ،ويتم هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وذلك لتعزيز القدرة على التكيف للمجتمعات الريفية الضعيفة فى الاراضى القديمة والجديدة بمحافظة البحيرة

وقد تم التخطيط لعمل دراسة فى بعض القرى التى تم اقتراحها لتنفيذ أنشطة المشروع بها ومن ضمن هذه القرى قرية الابعادية و نديبة بمركز دمنهور و قريتى النخلة البحرية وجواد حسنى بمركز أبو حمص وقرى أبو الشقاف والكردود وحوش عيسى بمركز حوش عيسى وقرية برج رشيد بمركز رشيد و قريتى الحلوانى وادكو بمركز ادكو ، وسيقوم الفريق البحثى بعمل الدراسات اللازمة بهذه القرى وفقا لبرنامج زمنى محدد ، بالإضافة إلى مزرعة برسيق ، ونشاطها إنتاج زراعي و حيوانى ، على مساحة 2000 فدان وتتكون من مصنع أعلاف وقرية سكنية ومخازن والمساحة المائية بها 1450 حوض وعدد العمالة 300 مهندس وعمال وحراسة وبع عدد 56 حضانة .