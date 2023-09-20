الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يفتتح معارض "أهلًا مدرستي" بعدد من الإدارات التعليمية

افتتاح معارض أهلًا
افتتاح معارض أهلًا مدرستي بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على أهمية معارض "أهلًا مدرستي" لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة يشهد تنفيذ العديد من معارض أهلًا مدرستي بجميع الإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة.

افتتاح معارض أهلًا مدرستي بالبحيرة 

 حيث تم حتى الآن افتتاح معارض أهلًا مدرستي بإدارات المحمودية وشبراخيت وكفر الدوار وكوم حمادة وبندر دمنهور، والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين ولقى إشادة من جميع الحضور بتوافر كافة المستلزمات بالأسعار المخفضة لجميع الطلاب والطالبات  داخل المدارس بمحافظة البحيرة. 

كما أنه من المقرر إفتتاح معرض على أعلى مستوى بمشاركة التعليم العام والتعليم الفني بمدرسة دمنهور الزراعية العسكرية سيتضمن توفير كافة المستلزمات والحقائب والزي المدرسي وكافة الأدوات بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.

استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال الدراسة

ومن ناحية أخرى، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم التوجه بالمرور على جميع المدارس من أجل المساهمة في تجهيزها  قبل بداية العام الدراسي الذي يوافق يوم 30 من الشهر الجاري،  مشيرًا إلى أنه تم وضع آليات منظمة لتنفيذ نظافة المدارس مع عمل غرفة عمليات داخل جميع الإدارات التعليمية مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة إنهاء أي مشكلة قد تحدث، وكذلك تم التنبيه بأهمية الاهتمام بمستوى النظافة داخل المدارس مع الاهتمام بوضع جميع الخدمات داخل المدارس بكل دقة.

تعليم البحيرة أهلا مدرستي العام الدراسي محافظة البحيرة المحمودية

مواد متعلقة

ضبط 140 اسطوانة ونصف طن عسل مجهول المصدر بالبحيرة

مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات القطار فى البحيرة

"الأمومة الآمنة وفحص ما قبل وما بعد الزواج".. ندوة بالوحدة المحلية بالدلنجات

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة تفتتحان قصر ثقافة أبوالمطامير

بدء فعاليات افتتاح قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة

لمواجهة الغلاء.. البحيرة تطلق قافلة تضم 17 سيارة مواد غذائية مدعمة

نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات القافلة الطبية بمنطقة الكسارة

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

وفاة الدكتور هاشم بحري تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

كواليس اكتشاف معبد أفروديت الأثرى فى خليج أبى قير بالإسكندرية

في عهد السيسي.. 3.5 مليار دولار استثمارات اقتصادية قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟