وكيل تعليم البحيرة يفتتح معارض "أهلًا مدرستي" بعدد من الإدارات التعليمية

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على أهمية معارض "أهلًا مدرستي" لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تعليم البحيرة يشهد تنفيذ العديد من معارض أهلًا مدرستي بجميع الإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب، محافظ البحيرة.

افتتاح معارض أهلًا مدرستي بالبحيرة

حيث تم حتى الآن افتتاح معارض أهلًا مدرستي بإدارات المحمودية وشبراخيت وكفر الدوار وكوم حمادة وبندر دمنهور، والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين ولقى إشادة من جميع الحضور بتوافر كافة المستلزمات بالأسعار المخفضة لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس بمحافظة البحيرة.

كما أنه من المقرر إفتتاح معرض على أعلى مستوى بمشاركة التعليم العام والتعليم الفني بمدرسة دمنهور الزراعية العسكرية سيتضمن توفير كافة المستلزمات والحقائب والزي المدرسي وكافة الأدوات بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.

استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال الدراسة

ومن ناحية أخرى، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم التوجه بالمرور على جميع المدارس من أجل المساهمة في تجهيزها قبل بداية العام الدراسي الذي يوافق يوم 30 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه تم وضع آليات منظمة لتنفيذ نظافة المدارس مع عمل غرفة عمليات داخل جميع الإدارات التعليمية مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة إنهاء أي مشكلة قد تحدث، وكذلك تم التنبيه بأهمية الاهتمام بمستوى النظافة داخل المدارس مع الاهتمام بوضع جميع الخدمات داخل المدارس بكل دقة.