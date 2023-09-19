مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات القطار في البحيرة

لقيت قبل قليل فتاة مصرعها، صدمها قطار أمام شريط السكة الحديد بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة مركز شرطة إيتاى البارود، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

مصرع فتاة في حادث البحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة فتاة بعدما صدمها قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بشكل مخالف أمام قرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن

تحديد هوية المتوفية فى الحادث

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وتبين وفاة فتاة تدعى "وسام. ق ع"، 21 سنة، مقيمة قرية كفر الشيخ مخلوف ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم إصابة ٣ أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.