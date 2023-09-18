نائب محافظ البحيرة تتفقد فعاليات القافلة الطبية بمنطقة الكسارة

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمركز ومدينة رشيد.

وتفقدت بلبع فعاليات القافلة الطبية بمنطقة الكسارة، وشملت القافلة على عدد من التخصصات منها:الباطنة والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة، وكذا التخصصات المشاركة بمبادرة 100 يوم صحة، حيث تم الكشف على 85 حالة باطنة و68 حالة أسنان، و40 حالة أطفال وتنظيم أسرة 10 حالات و65 حالة ضمن المبادرات، إضافة إل عمل توعية وتثقيف صحي وتوزيع هدايا.

وفى إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بجودة الخدمة وتحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين، وضمن جولاتها بمدن ومراكز المحافظة، وبالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة.

قافلة سكانية شاملة برشيد

وأكدت محافظ البحيرة أن الدولة تسعى جاهدًة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصًة الفئات الأكثر احتياجًا، كما أن التوسع فى تنفيذ وإطلاق القوافل الطبية من شأنه تقليل قوائم الإنتظار.

وأشادت بلبع بجهود وزارة الصحة ودورها البارز في الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل العلاجية وتنفيذ المبادرات الرئاسية والتي تساهم في تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه للمواطنين، موجهةً الشكر للفرق الطبية ولجميع العاملين المشاركين بالقافلة.

تفقد مبنى مرور رشيد

كما قامت نائب المحافظ بتفقد مبني المرور الجديد، حيث تفقدت الإنشاءات وأعمال الحماية المدنية والأثاث والتجهيز الإداري للمبني وأعمال الرصف واللاند سكيب والسور الخارجي، والمبني مقام علي مساحة 4200 م2 لخدمة مركزي إدكو ورشيد بتكلفة تقديرية 32 مليون جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشروع 100 ٪ ومن المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت بلبع أهمية وحدة المرور الجديدة والتى تأتى إستكمالاً للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير وتنمية مدينة رشيد، مشيرة إلى دورها فى التيسير علي الموطنين والسائقين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء إستخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها وكذا تحقيق السيولة وضبط الحالة المرورية والسيارات المخالفة وإزالة المواقف العشوائية.