الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض "أهلاً مدارس" بكفر الدوار

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تفتتح معرض أهلاً مدارس

افتتحت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، المعرض السنوي لمستلزمات المدارس "أهلاً مدارس" بأرض المستقبل بكفر الدوار، والذى نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين، وذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم. 

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه يشارك فى المعرض 15 عارضا ويضم  الزي المدرسي وأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والشنط والأدوات المكتبية وكذلك الملابس والأحذية الرياضية، ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور. 

  

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتفقد أقسام المعرض وأشادت بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتناسب كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.

 

افتتاح معارض مدرسية فى جميع مدن وقرى المحافظة

 

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل، وذلك خلال الفترة القليلة الحالية، وذلك قبل بداية العام الدراسي،مؤكدة أنه سيتم افتتاح تلك المعارض داخل جميع قرى ومدن محافظة البحيرة.

العام الدراسي معرض أهلا مدارس اهلا مدارس بالبحيرة كفر الدوار نهال بلبع

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