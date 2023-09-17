أهالى الجيزة يشيدون بأسعار معرض "أهلًا مدارس": الأسعار أقل بكثير من المحلات

استعرض برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، جولة داخل معرض "أهلًا مدارس" في محافظة الجيزة.

وقال نور إبراهيم، موفد قناة "سي بي سي"، إن هناك إقبالا كبيرا من مواطني الجيزة بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة بمنطقة فيصل.

وأضاف: "كل ما يريده المواطن المصري من مستلزمات دراسية لأبنائه، كشاكيل وشنط وأدوات مدرسية، وملابس وغيرها، لافتًا إلى أن الأسعار تتراوح من 20 إلى 30%".

أهالي الجيزة يشيدون بأسعار معرض “أهلا مدارس”

وأجرى موفد برنامج "من مصر"، لقاء على الهواء مباشرة مع المواطنين، الذي أعربوا عن سعادتهم بالأسعار لكافة المستلزمات الدراسية.

وقال أحد المواطنين: "الناس كلها مبسوطة بالأسعار، ونتمنى يكون الشعب دايمًا مبسوط كدة ويقدر ينزل يتسوق لكل ما يريد".

من جانبها قالت إحدى المواطنات: "الأسعار حلوة جدًا ويارب تفضل كدة على طول وفي فرق في كل حاجة عن المحلات برة بحوالي من 100 إلى 150 جنيها".