السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: الرئيس السيسى يولى محافظات الصعيد اهتمامًا كبيرًا فى التنمية

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمجلس قروي سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، بمثابة تأكيد على توفير مستوى معيشة للمواطنين في القرى.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يولي محافظات الصعيد اهتمامًا كبيرًا في التنمية وتحسين مستوى معيشة الأفراد في القرى من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

المشروع الأضخم

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة تعد المشروع الأضخم الذي يستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن القيادة السياسية حريصة دائمًا على توفير كل متطلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال تحقيق التنمية والإسراع في خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلي.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن الصعيد يسير على خط التنمية ويشهد طفرة حقيقية وتنمية شاملة ومستدامة.

ولفت النائب علاء عابد إلى أن تطوير محافظات الصعيد وافتتاح مشروعات قومية جديدة بها يستهدف توفير فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد مما يسهم في رفع مستوى المعيشة.

افتتاحات الرئيس السيسي

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات بقرية سدس الأمراء مركز ببا، ببني سويف، خاصة في القطاع الصحي، إذ من المقرر افتتاح مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس "إنشاء جديد"، حيث ينفذه جهاز التعمير، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

كما سيتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا، محافظة بني سويف.

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