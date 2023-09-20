الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية المقبلة يضمن الشفافية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة. 

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها. 

 الشعب المصري هو سر نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر، مؤكدا ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية. 

وتابع، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات.

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وسبق أن أعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها في 4 يوليو الماضي، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتمت خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية.

ووقعت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسي، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

الدولة المصرية الجمهورية الجديدة الشعب المصري الوطنية للانتخابات مجلس النواب

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