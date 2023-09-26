هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية؟.. المستشار أحمد بندارى يوضح

رد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على الأقاويل حول تبكير الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف “بنداري”، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد قانون يحكمنا ودستور ويتم تطبيقهما، والدستور تحدث حول ذلك أن منصب رئيس الجمهورية حددت فترة انتهاء مدة رئاسته من تاريخ إعلان النتيجة وكان إعلان النتيجية الماضية يوم 2 أبريل، موضحًا أن الدستور ينص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل.

وأكد أنه وفقا للقانون والدستور الانتخابات في موعدها وتم مراعاة أن تكون تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن الدستور الذي تم وضعه في 2014 انشأ الهيئة الوطنية للانتخابات وحدد المشرفين على العملية الانتخابية لمدة 10 سنوات ولابد أن تتم الانتخابات وإعلان النتيجة قبل 17 يناير فلم يتم تبكير الانتخابات.

82 منظمة دولية ومحلية تقدموا لمتابعة الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن 82 منظمة دولية ومحلية تقدموا لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم قبول 41 ويجري فحص البقية، مؤكدًا أنه من مصلحتهم مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات الرئاسية للتأكيدعلى نزاهة الانتخابات وشفافيتها ولم يتم رفض أي منظمة حتى الآن.