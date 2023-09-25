"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المعلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الهيئة الوطنية للانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخابات:
- أنشئت كهيئة مستقلة إعمالًا للمادة 208 من الدستور.
- تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات.
- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة.
- للهيئة جهاز تنفيذي يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.
- لها وحدها إصدار القرارات المنظمة للانتخابات والاستفتاءات.
- تضع الجدول الزمني المنظم للانتخابات أو الاستفتاء.
- تحدث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي.
- تدعو الناخبين للاستفتاء أو الانتخاب.
- تضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها.
- ندب أعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من الموظفين وغيرهم.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان وخارجها.
- وضع القواعد المنظمة لإجراء تصويت المصريين بالخارج.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والانفاق الانتخابي.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع الضوابط المنظمة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
- التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين.
- وضع وتطبيق قواعد تلقي التظلمات الخاصة بالعمل الانتخابية.
- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات.