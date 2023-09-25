الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد أبرز المعلومات عن الهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات:

  • أنشئت كهيئة مستقلة إعمالًا للمادة 208 من الدستور.
  • تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات.
  • مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة.
  • للهيئة جهاز تنفيذي يعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.
  • لها وحدها إصدار القرارات المنظمة للانتخابات والاستفتاءات.
  • تضع الجدول الزمني المنظم للانتخابات أو الاستفتاء.
  • تحدث قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي.
  • تدعو الناخبين للاستفتاء أو الانتخاب.
  • تضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها.
  • ندب أعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من الموظفين وغيرهم.
  • تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها.
  • إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان وخارجها.
  • وضع القواعد المنظمة لإجراء تصويت المصريين بالخارج.
  • تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والانفاق الانتخابي.
  • تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
  • وضع الضوابط المنظمة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
  • التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
  • وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين.
  • وضع وتطبيق قواعد تلقي التظلمات الخاصة بالعمل الانتخابية.
  • وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة القرارات المنظمة للانتخابات والاستفتاءات

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