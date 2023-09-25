رسميًا.. موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، لوضع الخارطة الزمنية لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر.

ويعرض “الدستور” التفاصيل الكاملة في التقرير التالي..

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وفيما يلي جدول يوضح موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر :

الحدث داخل مصر خارج مصر فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة 5- 14 أكتوبر 2023 5- 14 أكتوبر 2023 إعلان القائمة المبدئية للمرشحين 16 أكتوبر 2023 16 أكتوبر 2023 استلام الاعتراضات على القائمة المبدئية للمرشحين 19- 21 أكتوبر 2023 19- 21 أكتوبر 2023 البت في الاعتراضات 26 أكتوبر 2023 26 أكتوبر 2023 إعلان القائمة النهائية للمرشحين 9 نوفمبر 2023 9 نوفمبر 2023 الجولة الأولى من الانتخابات 10 – 11- 12 ديسمبر 2023 2- 3 ديسمبر 2023 الجولة الثانية من الانتخابات (إذا لزم الأمر) 22 ديسمبر 2023 22 ديسمبر 2023 أعلان النتيجة النهائية انتخابات الرئاسة 16 يناير 2023 16 يناير 2023

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما سيتم تخصيص عدد من اللجان الانتخابية في الخارج لاستقبال أصوات المصريين المقيمين في الخارج.

شروط الترشح الانتخابات الرئاسية المصرية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية منها أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.