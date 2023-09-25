الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسميًا.. موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، لوضع الخارطة الزمنية لموعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر.

ويعرض “الدستور” التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.. 

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل وخارج مصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.

وفيما يلي جدول يوضح موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 داخل وخارج مصر : 

الحدثداخل مصرخارج مصر
فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة 5- 14  أكتوبر 20235- 14  أكتوبر 2023
إعلان القائمة المبدئية للمرشحين16 أكتوبر 202316 أكتوبر 2023
استلام الاعتراضات على القائمة المبدئية للمرشحين19- 21 أكتوبر  202319- 21 أكتوبر  2023
البت في الاعتراضات26 أكتوبر  202326 أكتوبر  2023
إعلان القائمة النهائية للمرشحين9 نوفمبر   20239 نوفمبر 2023
الجولة الأولى من الانتخابات10 – 11- 12  ديسمبر 2023
  1. 2- 3  ديسمبر 2023
الجولة الثانية من الانتخابات (إذا لزم الأمر)22 ديسمبر 202322 ديسمبر 2023
أعلان النتيجة النهائية انتخابات الرئاسة  16 يناير 2023 16 يناير 2023

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، كما سيتم تخصيص عدد من اللجان الانتخابية في الخارج لاستقبال أصوات المصريين المقيمين في الخارج.

مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج 2023

شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية 2023

شروط الترشح الانتخابات الرئاسية المصرية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروط الترشح على منصب رئيس الجمهورية منها أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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