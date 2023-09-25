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شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية 2023

المستشار وليد حسن
المستشار وليد حسن حمزة

 أعلن المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية.

 شروط الترشح وضوابط الانتخابات الرئاسية 2023

1ـ تلقي طلبات الترشح من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر وينتهي العمل الساعة 12 في اليوم الأخير.

2ـ إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصفحتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر 2023.


3ـ تلقي الاعتراضات للمرشحين من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً خلال يومي 17 و18 من أكتوبر 2023. 

4ـ إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر 2023.

5ـ البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر. 
6ـ فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحفتي الأخبار والجمهورة على نفقة الخاسر خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2023. 
7ـ اختيار المترشحين للرموز وفقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضًا آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر. 
8ـ إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحفتي الأخبار والجمهورية يوم 9 نوفمبر.

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التفاصيل الكاملة للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

 

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